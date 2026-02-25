Новости спорта

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой» в Казани

18:30, 25.02.2026

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на матч с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.

В ворота «Ак Барса» вернулся вратарь Тимур Билялов, для которого эта игра станет 42-й в текущем сезоне. Его сменщиком на матч заявлен Максим Арефьев. В остальном в составе «Ак Барса», по сравнению с предыдущей игрой чемпионата, изменений нет.

В прямом эфире встречу из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:30 мск.

На прошлой неделе «Ак Барс» победил «Ладу» в Тольятти со счетом 4:2. Дублем в той игре отличился форвард казанцев Нэйтан Тодд.

Зульфат Шафигуллин

