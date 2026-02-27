Новости спорта

Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

16:23, 27.02.2026

Игра начнется в 17:00 мск

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Стал известен состав казанского хоккейного клуба «Ак Барс» на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра пройдет на выезде и начнется в 17:00 мск.

Как сообщили в пресс‑службе клуба, состав команды останется тем же, что и в предыдущей встрече чемпионата — против тольяттинской «Лады». В ворота «Ак Барса» встанет Тимур Билялов. Его сменщиком на матч заявлен Максим Арефьев. В остальных линиях состава, по сравнению с прошлой игрой, изменений не произошло.

предоставлено пресс-службой ХК "Ак Барс"

Напомним, 26 февраля «Ак Барс» принимал на своем льду «Ладу» и уступил в напряженной борьбе со счетом 4:5 в серии буллитов. Теперь казанская команда нацелена на реванш и укрепление своих позиций в турнирной таблице КХЛ.

Посмотреть прямую трансляцию матча «Ак Барс» — «Автомобилист» можно будет на телеканалах ТНВ и «ТНВ‑Планета».

Рената Валеева

СпортХоккей Татарстан

