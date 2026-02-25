«Ак Барс» проиграл «Ладе» по буллитам в Казани, упустив победу с 3:0

Казанская команда вначале вела 3:0, потом пропустила четырежды подряд, но все равно сравняла и уступила в серии буллитов

«Ак Барс» проиграл дома «Ладе» по буллитам со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела после первого периода 3:0, но затем пропустила подряд четыре гола от соперника.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер, Григорий Денисенко. У «Лады» отличились Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин, Райли Савчук.

В третьем периоде встречи «Ак Барс» сменил вратаря, выпустив Максима Арефьева вместо Тимура Билялова, пропустившего четыре шайбы. По ходу встречи судьи отменили один из голов «Лады» из-за положения вне игры.

В активе «Ак Барса» после матча — 81 очко, команда Анвара Гатиятулина занимает 3-е место в Восточной конференции. Идущему вторым омскому «Авангарду» казанцы уступают три балла при равном количестве проведенных игр.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в 17:00 по московскому времени.

Ранее на прошлой неделе «барсы» обыграли «Ладу» в Тольятти со счетом 4:2.

Зульфат Шафигуллин