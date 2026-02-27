Спортсмены СК «Синтез» продемонстрировали чемпионские прыжки на Кубке России в Саратове
Никита Шлейхер и Геннадий Фокин завоевали несколько наград
Спортсмены СК «Синтез» Никита Шлейхер и новоиспеченный подопечный спортивного клуба Геннадий Фокин завоевали несколько наград на прошедшем в Саратове Кубке России по прыжкам в воду.
Никита Шлейхер с Русланом Терновым завоевали золотые медали в синхронных прыжках с десятиметрового трамплина. Ближайших преследователей и серебряных призеров они обошли на колоссальные 49 баллов. А в паре с Григорием Ивановым Шлейхер завоевал бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Геннадий Фокин, который с этого года представляет «Синтез», завоевал золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Молчановым.
В прыжках с трехметровой вышки в одиночном зачете Фоки занял 3-е место и завоевал бронзовую медаль Кубка России.
