Спортсмены СК «Синтез» продемонстрировали чемпионские прыжки на Кубке России в Саратове

Никита Шлейхер и Геннадий Фокин завоевали несколько наград

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортсмены СК «Синтез» Никита Шлейхер и новоиспеченный подопечный спортивного клуба Геннадий Фокин завоевали несколько наград на прошедшем в Саратове Кубке России по прыжкам в воду.

Никита Шлейхер с Русланом Терновым завоевали золотые медали в синхронных прыжках с десятиметрового трамплина. Ближайших преследователей и серебряных призеров они обошли на колоссальные 49 баллов. А в паре с Григорием Ивановым Шлейхер завоевал бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Геннадий Фокин, который с этого года представляет «Синтез», завоевал золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Молчановым.

В прыжках с трехметровой вышки в одиночном зачете Фоки занял 3-е место и завоевал бронзовую медаль Кубка России.

