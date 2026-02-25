Татарстанские лыжники заняли первые три места в стартовой гонке чемпионата России

Большунов победил, Ардашев и Горбунов — в тройке лучших

Фото: Артем Дергунов

Татарстанские лыжники заняли все три призовых места в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Первое место занял олимпийский чемпион Александр Большунов, вторым на финише стал Сергей Ардашев, тройку замкнул Иван Горбунов. Все трое на российских соревнованиях представляют сборную Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В гонке не участвовал Савелий Коростелев, который недавно выступал на Олимпийских играх в Милане.

В четверг, 26 февраля, мужчины стартуют в скиатлоне на 20 км, гонка начнется в 9.00 по московскому времени. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. В прошлом году главный российский старт в лыжах принимала Казань.

Зульфат Шафигуллин