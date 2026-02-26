Президент Мексики заверила, что ЧМ‑2026 пройдет безопасно, несмотря на беспорядки

Шейнбаум выразила благодарность президенту ФИФА Джанни Инфантино, который в среду подтвердил неизменность списка принимающих городов

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум в четверг поблагодарила ФИФА за подтверждение участия страны в проведении матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Ранее федерация объявила, что не будет вносить изменений в список городов‑участников, несмотря на рост уровня насилия после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо).

Как сообщает агентство ЭФЭ, Шейнбаум выразила благодарность президенту ФИФА Джанни Инфантино, который в среду подтвердил неизменность списка принимающих городов. Президент Мексики подчеркнула, что власти страны находятся в постоянном контакте с ФИФА и подробно разъясняют принимаемые меры безопасности. Она заверила, что будут приняты все необходимые шаги для защиты участников чемпионата и болельщиков.

— Хотела бы сказать всем туристам, местным и из‑за рубежа, чтобы они приезжали на чемпионат — мундиаль будет большим праздником, и мы ждем всех с распростертыми объятиями, — заявила Шейнбаум.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ФИФА ранее запросила у мексиканских властей детальную информацию о мерах безопасности в Гвадалахаре и Монтеррее — именно в этих городах в июне пройдут матчи чемпионата, включая стыковые игры с 26 по 31 марта. Обеспокоенность федерации связана с ростом насилия в регионе, особенно в Гвадалахаре, после ликвидации наркобарона.

Нестабильность в штате Халиско уже повлияла на спортивный календарь: Международная федерация плавания отменила второй этап соревнований, запланированный на 5—8 марта в городе Сапопан. В заявлении организации подчеркивается, что решение принято после тщательной оценки рисков и анализа уровня общественной безопасности.

Хотя к понедельнику, по словам президента Шейнбаум, ситуация в сфере общественной безопасности была взята под контроль, организаторы соревнований предпочли не рисковать.



Рената Валеева