Леонов: планируем в Татарстане создать центр адаптивных видов спорта

Сейчас в республике нет единого места, где могли бы объединиться и тренироваться команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о планах создать центр адаптивных видов спорта в регионе. Об этом он заявил на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ.

По словам Леонова, сейчас ведутся переговоры о создании специализированного центра, который станет единой площадкой для спортивных коллективов с ограниченными возможностями здоровья. Министр отметил, что на данный момент в Татарстане нет единого места, где могли бы объединиться и тренироваться такие команды.

В числе потенциальных резидентов нового центра — команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса». Как подчеркнул Леонов, эта команда уже второй год подряд завоевывает золотые медали на чемпионате России, демонстрируя высокий уровень подготовки и спортивный дух.

В феврале 2025 года глава Фонда защитников Отечества в Татарстане Гузель Удачина сообщила, что в Татарстане построят центр адаптивного спорта для участников СВО, получивших различные виды травм. Параметры и место строительства нового центра не назвали.

Рената Валеева