Два игрока УНИКСа Швед и Лопатин застряли в ОАЭ из-за обстрелов

Помимо них, в ОАЭ также остаются Джеремайя Мартин и Винс Хантер

Фото: Динар Фатыхов

Несколько игроков баскетбольного клуба УНИКС не могут вернуться в Казань из Объединенных Арабских Эмиратов. В их числе — защитник Алексей Швед и форвард Андрей Лопатин.

По словам Настасьи Швед, ситуация в ОАЭ остается стабильной, однако периодически слышны звуки взрывов. Семья находится в безопасности и ожидает возможности вернуться домой.

— Мы сейчас находимся в Дубае, в самом центре города. Сегодняшний вылет у Леши отменили. Мы уже написали в консульство и сейчас стараемся попасть на ближайший рейс. Как только появятся билеты, сразу будем брать, чтобы улететь и вернуться домой, — заявила супруга баскетболиста Алексея Шведа.

Как сообщает автор телеграм-канала «Свободный агент» Тимур Ганеев, помимо Шведа и Лопатина, в ОАЭ также остаются Джеремайя Мартин и Винс Хантер. Ален Хаджибегович не может вылететь из Катара, где он должен был принять участие в матче за национальную сборную.

Сейчас УНИКС готовится к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита», который состоится 7 марта. Начало игры запланировано на 18:00.

Наталья Жирнова