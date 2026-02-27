«Автомобилист» победил «Ак Барс» в серии буллитов со счетом 3:2

Казанцы допустили третье поражение по буллитам подряд

Местный «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс». Хозяева одержали победу в серии буллитов со счетом 3:2 в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уже на 15‑й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин открыл счет, забросив первую шайбу. На 36‑й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков сравнял результат. Еще через три минуты, на 39‑й минуте, защитник Никита Трямкин вывел екатеринбургскую команду вперед. Однако на 44‑й минуте Лямкин оформил дубль — это позволило казанцам восстановить равенство в счете и перевести игру в овертайм.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, поэтому исход матча решился в серии буллитов. Здесь удача оказалась на стороне хозяев — «Автомобилиста».

«Автомобилист», сыграв 60 матчей и набрав 74 очка, занимает четвертое место. «Ак Барс», в активе которого также 60 встреч и 82 очка, располагается на третьей строчке.

Рената Валеева