Рейнольдс из УНИКСа отметился в символической пятерке недели после своего 200‑го матча в турнире

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ за период с 16 по 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

На указанной неделе УНИКС провел один матч — против саратовского «Автодора». Встреча оказалась успешной для казанской команды: сопернику удалось набрать лишь 65 очков. Для самого Рейнольдса эта игра стала юбилейной — 200‑м матчем в Лиге.

Джален продемонстрировал эффективность на уровне 30,5 балла, набрал 26 очков, совершил 5,5 подбора и 4 перехвата.

Вместе с Джаленом Рейнольдсом в символическую пятерку вошли еще четыре игрока: Данило Тасич из «Енисея», Трент Фрэйзер из «Зенита», Ливио Жан‑Шарль из ЦСКА и Никита Михайловский из «Самары».



Рената Валеева