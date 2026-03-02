Моторин — о дебюте за «Рубин» в РПЛ: не таким его себе представлял

Казанская команда проиграла в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Даниил Моторин прокомментировал свой дебют за казанскую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ). Казанцы проиграли в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.



— Спасибо за поздравления, но это был не полноценный дебют. Ранее я уже играл при Леониде Слуцком в матче в Кубке России. Конечно, не таким я себе представлял свой первый матч в РПЛ. Хотелось победить и принести пользу команде. Перед выходом мне сказали цепляться за мячи: верховые, низом, и добавить активности впереди.

В первый раз в карьере сталкиваюсь с тем, что на поле лежит снег. Но условия сегодня у всех были одинаковые, — сказал Моторин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Моторин в матче с «Динамо» появился во втором тайме, заменив француза Жака Сиве. Это был первый матч нападающего на уровне РПЛ в карьере.

«Рубин» зимой отозвал Моторина из аренды в челнинском «КАМАЗе».

Зульфат Шафигуллин