«Ак Барс» объявил состав на выездную серию в Екатеринбурге, Челябинске и Тольятти

Матч с «Автомобилистом» пройдет завтра в 19:00 мск

Хоккейный клуб «Ак Барс» опубликовал состав команды на предстоящую выездную серию матчей в Екатеринбурге, Челябинске и Тольятти. Информация об игроках появилась в соцсетях клуба.

В список вошли:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.

Матч с «Автомобилистом» пройдет завтра в 19:00 мск, встреча с «Трактором» состоится 1 марта в 16:00, а игра против «Лады» запланирована на 3 марта и начнется в 20:00 мск.

Накануне «Ак Барс» провел домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Лады», который завершился поражением казанской команды по буллитам со счетом 4:5. Примечательно, что подопечные Анвара Гатиятулина уверенно начали встречу и вели после первого периода со счетом 3:0, но затем соперник сумел отыграться и забить четыре гола подряд, переломив ход матча.



Рената Валеева