Франк Артига о критике после назначения в «Рубин»: «Критика извне меня не сильно трогает»

Тренер также добавил, что отсутствие обсуждений вокруг его персоны было бы скучным

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига поделился своим отношением к критике, прозвучавшей в его адрес после назначения на пост главного тренера команды. Назначение последовало после отставки Рашида Рахимова.



— Если говорить о критике, то стараюсь обращать внимание на ту критику, что исходит изнутри. Если люди, которые видят, как я работаю и тренирую, знают меня и видят в ежедневной работе, выскажут какие‑то критические мысли о моей работе, я это приму и выслушаю. И я сам приму меры, потому что это и есть конструктивная критика, ведь правда? — отметил Артига в интервью клубу.

По словам тренера, замечания от тех, кто не знаком с его методами работы, не присутствовал на тренировках и не пытался разобраться в сути процессов, он считает неконструктивными. Артига подчеркнул, что такая критика — скорее часть медийной индустрии: «Людям нужно делать свою работу, будь это на телевидении или в СМИ».

Артига также добавил, что отсутствие обсуждений вокруг его персоны было бы скучным: «Если о тебе не говорят даже критично, было бы очень скучно, правда?! Поэтому я не придаю критике большого значения».

В ходе интервью тренер коснулся и своего профессионального пути. Он подчеркнул, что все достижения — результат упорного труда: «Когда я приехал сюда работать в команду из низшего дивизиона, это не было каким‑то подарком. Весь мой путь и все, что со мной происходило, я заработал своим трудом. Мы взяли команду из низшего дивизиона, поднялись с ней выше, затем снова поднялись в следующую лигу, а потом мне дали шанс поработать в первой команде. То же самое было в «Химках» и сейчас — в «Рубине».



Рената Валеева