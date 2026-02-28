Начало мачта «Рубина» и «Динамо» в Каспийске перенесли на 20:00 из-за снегопада

Команды будут играть красными мячами

Фото: Динар Фатыхов

Начало мачта «Рубина» и «Динамо» в Каспийске перенесли на 20:00, передает корреспондент «Реального времени». Команды будут играть красными мячами.

Изначально игра была запланирована на 19:30. В городе сегодня идет сильнейший снегопад.



Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с нашим изданием заявил, что матч не отменят.

— Матч состоится, ждем пока решения делегатов. Проблема в том, что снег засыпает линии на поле, — сказал он.

Игра станет дебютной для казанской команды под руководством испанского тренера Франка Артиги. Также новый рулевой будет у «Динамо», где Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева.

Зульфат Шафигуллин