Начало мачта «Рубина» и «Динамо» в Каспийске перенесли на 20:00 из-за снегопада
Команды будут играть красными мячами
Начало мачта «Рубина» и «Динамо» в Каспийске перенесли на 20:00, передает корреспондент «Реального времени». Команды будут играть красными мячами.
Изначально игра была запланирована на 19:30. В городе сегодня идет сильнейший снегопад.
Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с нашим изданием заявил, что матч не отменят.
— Матч состоится, ждем пока решения делегатов. Проблема в том, что снег засыпает линии на поле, — сказал он.
Игра станет дебютной для казанской команды под руководством испанского тренера Франка Артиги. Также новый рулевой будет у «Динамо», где Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».