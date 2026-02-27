Главный тренер «Рубина» назвал Олега Иванова лидером команды: «Он — настоящая легенда»

Помимо него, наставник выделил еще двух значимых игроков

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига в беседе с клубной пресс‑службой назвал ключевых лидеров команды. Особое признание получил футболист Олег Иванов: специалист охарактеризовал его как настоящую легенду и отметил высокий авторитет игрока в коллективе.

— В нашей команде есть несколько лидеров. Но, думаю, тем, кем все восхищаются, является Олег Иванов. Считаю, что он настоящая легенда, невероятный человек. Я его очень уважаю и вижу, как игроки его воспринимают, тянутся к нему, насколько он важен для коллектива, — подчеркнул тренер в разговоре с пресс-службой.

Помимо Иванова, наставник выделил еще двух значимых игроков. Высоких оценок удостоился Мирлинд Даку — его, по словам тренера, уважают за профессиональные и личные качества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одним важным лидером, особенно среди иностранных игроков, назван Игор Вуячич. Главный тренер поделился, что еще до перехода Вуячича в «Рубин» тот впечатлял его своим авторитетом во время матчей против казанской команды.

— Когда мы были соперниками, он меня очень впечатлял — это настоящий лидер. А потом, когда он в твоей команде, ты видишь, что — да, он еще и невероятный человек. Такие люди мало говорят, но когда говорят, их нужно слушать. И команда его слушает, — добавил специалист.

Ранее Артига поделился своим отношением к критике, прозвучавшей в его адрес после назначения на пост главного тренера команды. Он добавил, что отсутствие обсуждений вокруг его персоны было бы скучным: «Если о тебе не говорят даже критично, было бы очень скучно, правда? Поэтому я не придаю критике большого значения».

Рената Валеева