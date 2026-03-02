Татарстанский лыжник Савелий Коростелев готовится к старту на молодежном чемпионате мира

Для 22-летнего спортсмена это будет не первый опыт выступления на молодежных чемпионатах мира

Старший тренер сборной России Егор Сорин подтвердил участие Савелия Коростелева в чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, сообщает телеграм-канал «Лыжная классика». Турнир пройдет в норвежском Лиллехаммере с 2 по 8 марта.

По словам тренера, окончательное решение о выступлении спортсмена будет принято непосредственно перед стартом. Ожидается, что Коростелев примет участие в масс-старте на 20 километров свободным стилем, который состоится 5 марта.

Для 22-летнего спортсмена это будет не первый опыт выступления на молодежных чемпионатах мира. В 2022 году на соревнованиях в Норвегии Коростелев завоевал две золотые и одну серебряную медали в категории до 20 лет.

— А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша уже старая. Поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии, — поделился Коростелев.

Ранее татарстанский лыжник стал четвертым в скиатлоне на этапе КМ. Он преодолел трассу на 20 км за 48 минут 45,8 секунды.

Наталья Жирнова