«Рубин» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

Игра станет первой официальной для казанцев после смены главного тренера команды

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.



Игра станет первой официальной для казанцев после смены главного тренера команды. В середине января испанец Франк Артига возглавил «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.

У «Динамо» также зимой сменился главный тренер: вместо Хасанби Биджиева на пост рулевого команды поставили Вадима Евсеева. Для него эта игра тоже станет первой официальной в новой роли.



В прямом эфире встречу покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.30 по московскому времени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после 18 сыгранных туров занимает седьмое место в РПЛ, «Динамо» из Махачкалы идет на 13-й строчке чемпионата. При худшем раскладе махачкалинцы могут опуститься в зону прямого вылета из лиги.

Зульфат Шафигуллин