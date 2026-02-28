«Рубин» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ
Игра станет первой официальной для казанцев после смены главного тренера команды
Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Игра станет первой официальной для казанцев после смены главного тренера команды. В середине января испанец Франк Артига возглавил «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.
У «Динамо» также зимой сменился главный тренер: вместо Хасанби Биджиева на пост рулевого команды поставили Вадима Евсеева. Для него эта игра тоже станет первой официальной в новой роли.
В прямом эфире встречу покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.30 по московскому времени.
«Рубин» после 18 сыгранных туров занимает седьмое место в РПЛ, «Динамо» из Махачкалы идет на 13-й строчке чемпионата. При худшем раскладе махачкалинцы могут опуститься в зону прямого вылета из лиги.
