Михайлов продлил контракт с ВК «Зенит-Казань», его ввели в Зал славы клуба
Волейболист будет выступать за казанский клуб до 2027 года
Волейболист Максим Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» до 2027 года, сообщает Telegram-канал клуба.
Сегодняшняя игра против петербургского «Зенита» стала для Михайлова 700-й в форме казанцев. А после победы со счетом 3:0 его майку подняли под своды арены.
Также Михайлов был введен в Зал славы клуба.
