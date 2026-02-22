Михайлов продлил контракт с ВК «Зенит-Казань», его ввели в Зал славы клуба

Волейболист будет выступать за казанский клуб до 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Волейболист Максим Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» до 2027 года, сообщает Telegram-канал клуба.

Сегодняшняя игра против петербургского «Зенита» стала для Михайлова 700-й в форме казанцев. А после победы со счетом 3:0 его майку подняли под своды арены.

Также Михайлов был введен в Зал славы клуба.

Никита Егоров