Сборная Татарстана выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев стали чемпионами страны в эстафетной гонке

Фото: Артем Дергунов

Сборная Татарстана завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Всего в гонке участвовали четыре татарстанские «четверки».

За команду победителей выступали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев.

Второе место заняла сборная Ленинградской области (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров). Тройку лучших замкнула «четверка» сборной Тюменской области (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Большунов выиграл мужскую гонку на 10 км классическим стилем раздельным стартом, а Ардашев стал победителем скиатлона на 20 км. В женской части соревнований в скиатлоне победила Степанова.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске до 8 марта. Завтра лыжники будут соревноваться в спринте: женская квалификация начнется в 6.00 мск, мужская — в 6.30 мск.

Зульфат Шафигуллин