Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер пропустит этап Кубка мира

Соревнования в Мексике отменены из‑за проблем с безопасностью

Фото: Ринат Назметдинов

Титулованный прыгун в воду, спортсмен сборной Татарстана Никита Шлейхер, представляющий казанский спортивный клуб «Синтез», не примет участия в запланированном этапе Кубка мира по прыжкам в воду. Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила об отмене второго этапа соревнований, который должен был пройти с 5 по 8 марта в мексиканском городе Сапопан (штат Халиско).

В заявлении пресс‑службы World Aquatics подчеркивается, что решение принято после оценки рисков: «Это стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско, в ходе которой был внимательно проанализирован текущий уровень общественной безопасности. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом».

Отмена связана с нестабильной обстановкой в регионе после спецоперации мексиканских властей. В воскресенье Министерство национальной обороны Мексики объявило о ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо). Вслед за этим по стране прокатилась волна беспорядков: фиксировались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий. Хотя к понедельнику, по словам президента Клаудии Шейнбаум, ситуация в сфере общественной безопасности была взята под контроль, организаторы соревнований предпочли не рисковать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Квалификация на суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине будет проведена по результатам этапа в Монреале, который пройдет с 26 февраля по 2 марта. Российские спортсмены, в том числе Никита Шлейхер, выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Помимо Шлейхера, право выступить на этапах Кубка мира 2026 года в Канаде и Мексике получили Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.

Рената Валеева