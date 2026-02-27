МВД расширило дело о подкупе судей руководством ФК «Торпедо»: в списке 22 матча, включая игру в Нижнекамске

Обвинения предъявлены директору клуба Валерию Скородумову и владельцу Леониду Соболеву

МВД совместно с оперативниками ГУЭБиПК, ФСБ и при содействии Российского футбольного союза (РФС) установило новые эпизоды коррупционной деятельности, связанной с руководством московского ФК «Торпедо» и спортивными арбитрами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе расследования выявлены факты противоправного влияния на результаты не менее 22 матчей Первой лиги (ФНЛ), проходивших как в московском регионе, так и в других субъектах. Среди них и «Нефтехимик» из Нижнекамска, результаты которого, по предварительным данным, также могут быть искажены в результате преступного сговора.

На текущем этапе обвинения в совершении трех преступлений по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») предъявлены директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и владельцу клуба Леониду Соболеву. В рамках дела к ответственности также привлечены 13 спортивных судей, обслуживавших матчи ФНЛ, — им предъявлены обвинения по части 4 той же статьи, предусматривающей ответственность за подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору.



Среди фигурантов дела есть и бывший футбольный судья из Казани Игорь Захаров. Ранее в Сети распространилось видео с участием арбитра. Тогда судья задел пешехода своим автомобилем BMW X6, позже нанес несколько ударов и уехал с места происшествия



Рената Валеева