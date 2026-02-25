ISU подтвердил справедливость оценок российских фигуристов на Олимпиаде в Италии

В одиночном катании спортсмены Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о полной уверенности в справедливости судейских оценок, выставленных фигуристам на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщили в пресс‑службе организации в ответ на запросы СМИ, в том числе ТАСС.

В одиночном катании российские спортсмены Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места. В ISU пояснили, что система оценки на соревнованиях по фигурному катанию выстроена так, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и объективность. Оценки усредняются по оставшимся судьям после исключения крайних значений, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией — это гарантирует соответствие правилам.

Дополнительно комитет по оценке официальных лиц проводит анализ выступлений, чтобы поддерживать целостность и качество соревнований. Все судьи проходят регулярное обучение: это необходимо для поддержания высокого стандарта точности оценок и единообразия подходов к судейству на международных турнирах.

Реальное время / realnoevremya.ru

ISU подчеркнул, что остается приверженным принципам справедливости и прозрачности во всех соревнованиях под своей эгидой.

Петр Гуменник, комментируя свое выступление, отметил, что радость от участия в Олимпийских играх перекрыла для него разочарование от итоговых оценок. Спортсмен подчеркнул, что сам факт выступления на таком уровне уже значимое достижение в карьере.

Рената Валеева