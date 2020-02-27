В Казани пустили с молотка имущество сбежавшего в Эквадор от русской жены футбольного тренера

Кредиторы атаковали Солано

Второй раз пытаются распродать остатки имущества бывшего казанского футбольного тренера Юрия Солано, объявленного банкротом в апреле прошлого года и бежавшего из России. Здесь у эквадорца осталась бывшая жена Татьяна Захарова, которая пожаловалась в программе у Андрея Малахова, что муж бросил ее в долгах. В ответ экс-супруг в том же шоу упрекнул ее в изменах. Сейчас в банкротном деле Захарова выступает основным кредитором Солано с требованиями на 14 млн рублей.



Как выяснило «Реальное время», за долги успели продать половину квартиры тренера на ул. Адоратского площадью 73 кв. м, автомобиль BMW X3 и долю в казанском ООО «ФК «Мотор» — любительской футбольной команде. Выручено пока не много — порядка 2,8 млн рублей: жилая недвижимость досталась некоей жительнице Казани Екатерине Андреевой за 1,4 млн рублей, иномарка ушла по той же цене. Но остается еще дача, которую выставили на торги за 1,4 млн рублей. Желающих ее приобрести, судя по всему, не много. Пришлось продлить отведенный арбитражем срок реализации имущества, о чем сегодня в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщил Игорь Франов, «конкурсник» Солано. В следующий раз суд заслушает его отчет 29 апреля.

Кроме своей супруги, экс-тренер должен почти 3,5 млн рублей ЗАО «Ипотечный агент «Интех» (квартира, где они жили с Татьяной, была оформлена в кредит), а также налоговикам порядка 20 тыс. рублей — транспортный и имущественный налоги.

Как Солано тренировал футболистов в Казани

Юрий Фернандо Солано Санчес жил в России с 2000 года. В 2003 году перебрался в Казань, устроился в ФК «Рубин», где работал продолжительное время — до 2015 года. Изначально был переводчиком с испанского. Вместе с клубом он переживал золотые времена, когда казанцы становились чемпионами, играли на лучших европейских стадионах с мировыми футбольными грандами. Затем покинул татарстанскую столицу и перебрался в «Ростов» к Курбану Бердыеву. В ростовском клубе он работал ассистентом в тренерском штабе.

Вернувшийся летом 2017 года в Татарстан Бердыев взял эквадорца с собой и назначил ответственным по физической подготовке в команде. Однако, по словам его окружения, со своими обязанностями Солано, мягко говоря, не справлялся. Про Солано рассказывали, что он позволял себе споры и пререкания с главным тренером. Поэтому его место вскоре занял другой иностранец — Хавьер Сальес, работавший ранее в «Спартаке». Солано перешел в тренерский штаб Романа Шаронова — в дубль казанской команды, а через несколько месяцев вовсе покинул клуб.

В Казани он тренировал клуб «Мотор», играющий в любительской лиге Татарстана, трудился в ДЮСШ «Мирас». Позже Солано уехал из России.

Солано уехал в Эквадор с новой семьей?

Есть информация, что он вернулся в Эквадор, где живет со второй женой (также россиянкой) и ребенком.

Год назад его первая супруга Татьяна Захарова, с которой он прожил в браке 8 лет, обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать Солано, который задолжал ей 14 млн рублей. Развод сопровождался длительным разделом имущества, спорами по алиментам (у бывших супругов двое детей). При этом Юрий первым подал в суд на Татьяну еще в 2015 году, требуя предоставить ему доступ в ту самую квартиру на Адоратского, и выиграл дело.

Эквадорец заявлял, что после увольнения получал сущие гроши (13 тысяч рублей) и не может погасить долги, а затем объявил себя банкротом. Собственно, из-за заявлений Захаровой в прокуратуру он не мог выезжать на сборы за границу. К Солано есть претензии и у других работавших с ним кредиторов, дававших ему деньги в долг под расписку.

Бывшие супруги не стеснялись выяснять отношения публично, в частности в передаче «Прямой эфир» на «Россия 1». Захарова утверждала, что ее экспрессивный супруг прибегал к рукоприкладству. Солано же сомневался, что второй ребенок его, но ДНК-тест подтвердил отцовство.

Тимур Рахматуллин, Василя Ширшова