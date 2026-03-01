Татарстанский лыжник Большунов выиграл спринт на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 3 минуты 18,18 секунды
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.
В финале он преодолел дистанцию за 3 минуты 18,18 секунды. Вторым финишировал Егор Митрошин с отставанием 0,10 секунды. Третье место занял Иван Горбунов, уступив лидеру 0,25 секунды.
В женском финале победу одержала Елизавета Пантрина. Ее результат — 3 минуты 55,09 секунды. Второй стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+0,16), третьей — Евгения Крупицкая (+0,20).
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстанские лыжники заняли первые три места в стартовой гонке чемпионата России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».