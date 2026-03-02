РФС изменил порядок подачи мячей в Кубке России

Мячи разместят по периметру поля на 11 фиксированных позициях для ускорения темпа игры

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) ввел новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

Для ускорения темпа игры мячи будут размещаться на земле по периметру поля. Игроки должны самостоятельно забирать их с 11 фиксированных позиций: по две — за каждыми воротами, две — у боковой линии рядом со скамейками запасных, пять — у противоположной боковой линии.

Задача мальчиков, подающих мячи, будет заключаться в возвращении мячей на установленные позиции.

Ариана Ранцева