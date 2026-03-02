59% казанцев интересуются горнолыжным спортом

30% регулярно или периодически катаются, еще 20% планируют начать в этом или следующем сезоне

Фото: Артем Дергунов

Интерес к горнолыжному спорту проявляют 59% жителей Казани. Из них 30% катаются регулярно или время от времени. Чаще всего это молодежь в возрасте 18—24 лет. Еще 9% уже пробовали кататься, а 20% планируют начать в текущем или следующем сезоне. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис Авито.

Среди тех, кто активно катается, 57% предпочитают пик сезона — январь и февраль. 22% выбирают март и апрель, 7% — начало зимы. Еще 10% ориентируются на личные возможности, 5% катаются в период новогодних праздников.

Наиболее популярными направлениями стали Красная Поляна и Роза Хутор — их выбирают 38% опрошенных. По 28% катаются на курортах Урала и Сибири, а также на Алтае. 20% предпочитают Подмосковье, 18% — курорты Кавказа (Эльбрус, Домбай, Архыз). 13% выбирают Шерегеш.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным исследования, 25% готовы потратить на поездку до 50 000 рублей на человека. 57% ориентируются на 50 000—100 000 рублей, 8% — на 100 000—150 000 рублей, 10% — на 150 000—200 000 рублей. Средний бюджет составляет 75 000 рублей на человека.

Экипировку ежегодно обновляют 14% респондентов, 77% делают это раз в несколько сезонов. 46% приобретают снаряжение на онлайн-площадках, 37% — в офлайн-магазинах спортивных товаров, 28% — в торговых центрах, 27% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов. 19% покупают товары для горнолыжного спорта в ресейле.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан лидирует по спросу на спортивных тренеров в сфере зимних видов спорта.

Ариана Ранцева