Татарстанский лыжник стал четвертым в скиатлоне на этапе КМ

Савелий Коростелев преодолел 20 км за 48 минут 45,8 секунды

Лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне. Дистанцию 20 км он преодолел за 48 минут 45,8 секунды.

Победу одержал Йоханнес Клебо с результатом 48.41,8. Вторым финишировал Харальд Амундсен, уступив 0,7 секунды. третье место занял Мартин Нюэнгет с отставанием 0,8 секунды.



Ранее «Реальное время» писало, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ариана Ранцева