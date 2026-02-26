Андрей Минаков — победитель этапа Кубка России по плаванию

Пловец спортивного клуба «Синтез» Андрей Минаков занял первое место на дистанции 100 метров баттерфляем

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 21 по 22 февраля в Обнинске прошел 2-й тур Кубка России по плаванию, в котором приняли участие спортсмены со всей России и из Республики Беларусь.

Традиционно на дистанции 100 метров баттерфляем выступил пловец СК «Синтез» Андрей Минаков. С результатом 52,23 секунды он одержал победу и оказался лучшим среди 101 участника этой дисциплины. Ближайший преследователь, Роман Шевляков из Санкт-Петербурга, уступил Андрею 0,04 секунды и занял второе место.

Следующий старт Андрея Минакова запланирован в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 апреля в Санкт-Петербурге.

