Гендиректор махачкалинского «Динамо» заявил, что матч с «Рубином» в Каспийске не отменят

Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «Реального времени»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что матч с «Рубином» в Каспийске не отменят.

— Матч состоится, ждем пока решения делегатов. Проблема в том, что снег засыпает линии на поле, — сказал он.



Напомним, матч «Рубина» с махачкалинским «Динамо» должен пройти в Каспийске, старт запланирован на 19:30. Игра станет дебютной для казанской команды под руководством испанского тренера Франка Артиги. Также новый рулевой будет у «Динамо», где Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева.

Зульфат Шафигуллин