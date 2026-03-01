«Ак Барс» победил «Трактор» со счетом 1:0

Казанская команда прервала серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 1:0.

По ходу первого периода обе команды произвели замену вратарей. У хозяев из-за повреждения игру продолжил Илья Николаев вместо Сергея Мыльникова. В концовке периода Тимур Билялов также получил повреждение, его заменил Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В двух первых периодах команды не смогли открыть счет. «Трактор» трижды играл в большинстве, однако реализовать численное преимущество не сумел. Единственный гол был забит в середине третьего периода — большинство реализовал Александр Барабанов. Это третья подряд реализация большинства у «Ак Барса».

В концовке встречи хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли. Арефьев отразил все 17 бросков и во второй раз в карьере сыграл «на ноль» в КХЛ.

После победы «Ак Барс» набрал 84 очка и сохранил третье место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 3 марта на выезде против «Лады».

Ранее «Реальное время» писало, что КХЛ перенесла матч «Ак Барс» — «Сочи» на 13 марта.

Ариана Ранцева