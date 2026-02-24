Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер выступит на этапе Кубка мира в Монреале

Фото: Реальное время

Спортсмен сборной Татарстана и титулованный прыгун в воду Никита Шлейхер вошел в состав российской команды для участия в этапе Кубка мира, который пройдет в канадском Монреале. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

Шлейхер, представляющий казанский спортивный клуб «Синтез», отправится на турнир в статусе чемпиона Европы. Вместе с ним национальную команду возглавит еще одна чемпионка континента — Екатерина Беляева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в заявку российской делегации вошли девять спортсменов. Помимо лидеров, за медали в Канаде поборются: Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.

Этап Кубка мира в Монреале стартует 26 февраля и продлится до 2 марта.

Рената Валеева