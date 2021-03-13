Рекордный сезон, открытие стадиона, тренер из «Динамо»: футболисты «Нефтехимика» подвели итоги года

Фото: ФК «Нефтехимик»

2020 год для российского футбольного клуба «Нефтехимик» выдался богатым на события. Команда провела рекордный за всю свою историю сезон, заняв 5-е место во втором по силе чемпионате России, обзавелась тренером из московского «Динамо» Кириллом Новиковым и собственным футбольным стадионом по стандартам ФНЛ. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

Нижнекамская «гроза авторитетов»

Футбольная команда «Нефтехимик» появилась в 1960-х годах, вместе с «Нижнекамскнефтехимом». Игроки успешно участвовали в любительских соревнованиях, подавая большие надежды на попадание в большой спорт.

В 1990 году, победив в турнире «Футбол России», спортсмены получили право принять участие во Второй низшей лиге чемпионата СССР.

В 1990 году, победив в турнире «Футбол России», спортсмены получили право принять участие во Второй низшей лиге чемпионата СССР

В 1991 году был основан футбольный клуб «Нефтехимик». Уже в первом турнире на профессиональном уровне клуб занял 9-е место из 22. В следующем сезоне вышел в Первый дивизион. Команда одержала 22 победы, 10 матчей сыграла вничью, лишь дважды проиграла, разница забитых и пропущенных мячей составила 72–16.

Нижнекамский «Нефтехимик» уверенно занял первое место и получил повышение в классе.

В 1993 году нижнекамцам удалось пробиться в 1/16 Кубка России. Летом 1993 года в 1/16 финала Кубка России «Нефтехимик» на своем поле сыграл с московским «Спартаком» (0:5) в присутствии около 10 тысяч зрителей.

Летом 1993 года в 1/16 финала Кубка России «Нефтехимик» на своем поле сыграл с московским «Спартаком» (0:5) в присутствии около 10 тысяч зрителей

Получив неофициальный статус «грозы авторитетов», в следующем сезоне «Нефтехимик» установил лучшее достижение в своей истории — 6-е место по итогам первенства первой лиги России, где выступал по 1998 год, покинув на один сезон.

В сезоне 2000 года, решая очередную задачу — выхода в первый дивизион, «Нефтехимик» блестяще провел сезон, не проиграв ни одной игры и установив рекорд России.

В 2007 году было подписано соглашение о сотрудничестве «Нефтехимика» с «Рубином». Нужно было готовить кадры для первой команды республики, серьезные задачи по месту в турнирной таблице не ставились.

В 2011 году, когда на пост президента клуба был назначен Тимур Шигабутдинов, вновь поставили задачу вернуться в первый дивизион. Финансирование клуба стабилизировалось, команда по итогам сезона заняла первое место и вышла в ФНЛ.

На сегодняшний день «Нефтехимик» является самостоятельной командой, перестав быть фарм-клубом ФК «Рубин». По итогам сезона 2016/17 в ФНЛ команда с 27 очками финишировала на 20-м месте, отправившись в ПФЛ. Но сумела вернуться в ФНЛ по итогам сезона 2018/2019, после двух сезонов в ПФЛ.

Итоги 2020-го

В 2020 году футболисты провели первые тренировочные сборы лишь в июне, в июле приняли участие в товарищеских матчах. В августе начался сезон ФНЛ 2020-2021, по итогам 2020 года команда заняла 8-е место.

В 2020 году футболисты провели первые тренировочные сборы лишь в июне, в июле приняли участие в товарищеских матчах

Выручка по основным видам деятельности в 2020 году, в том числе от размещения рекламы ООО «ФК «Нефтехимик», составила — 252 млн 683 тысячи рублей, что по меркам бюджетов клубов ФНЛ является средним показателем.



Чистые активы в 2020 году увеличились, несмотря на финансовый убыток, за счет безвозмездно переданного имущества в рамках ресурсного обеспечения детских футбольных центров Российским футбольным союзом на сумму 6 911 тыс. рублей.

С сентября 2020 года стартовала продажа билетов на домашние матчи команды на реконструированном стадионе «Нефтехимик» — выручка составила 260 тыс. рублей.



В 2020 году выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (24 млн и 19 млн), причем в процентном отношении изменение выручки (+10,8%) опережает изменение расходов (+7,8%).



Весомую финансовую поддержку в размере 252 млн рублей оказало ПАО «Нижнекамскнефтехим». Флагман нефтехимии Татарстана с момента своего основания выделяет средства на развитие физической культуры и спорта в регионе.

Главная спортивная арена была реконструирована силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 400 млн рублей

Настоящим подарком в прошлом году для всех жителей Нижнекамска стало открытие обновленного футбольного стадиона «Нефтехимик» на 3 тысяч мест. Главная спортивная арена была реконструирована силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 400 млн рублей.



Сегодня стадион с 42-летней историей соответствует всем требованиям регламента I дивизиона ФНЛ. Здесь установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, четыре мачты освещения и электронное табло. Заменены трибуны для болельщиков и зрителей, появились фан-зона, игровые площадки и автостоянка, для маломобильных граждан — специальные пандусы.



— Это совершенно новый стадион: реконструкцию провели на самом высоком уровне. В Нижнекамске два самых главных вида спорта — футбол и хоккей. И мы можем фанатам футбола сказать: огромные слова благодарности группе компаний ТАИФ, Тимуру Альбертовичу, который делает очень много для футбола сегодня. Не только футбола Нижнекамска, но и республики, — сказал на открытии стадиона президент РТ Рустам Минниханов.

Право открыть арену было предоставлено ветеранам «Нефтехимика» и «Спартака» во главе с великим тренером Олегом Романцевым

Право открыть арену было предоставлено ветеранам «Нефтехимика» и «Спартака» во главе с великим тренером Олегом Романцевым. Итогом встречи стала победа гостей со счетом 5:4. Игра выдалась динамичной, и, несмотря на победу «Спартака», этот яркий праздник футбола надолго запомнится нижнекамцам. Ведь помимо обновленного стадиона он принес с собой массу положительных эмоций и ярких впечатлений.



В этот же день Рустам Минниханов в Нижнекамске посетил новый крытый футбольный манеж. Спортивный объект расположился на территории ДЮСШ ФК «Нефтехимик». Первый камень в основание манежа под названием «Чулман Арена» был заложен в конце прошлого года.

Первый камень в основание манежа под названием «Чулман Арена» был заложен в конце прошлого года

Площадь манежа превышает 5,8 тысяч кв. м, размеры поля достигают в длину почти 100 метров. В одноэтажном крытом помещении размещаются раздевалки, тренажерный зал, зона ожидания, медицинский блок, помещение для охранно-пожарного поста, хранения спортинвентаря, а также спецтехники. Манеж будет работать круглогодично. Стоимость проекта — более 329 млн рублей. Средства на возведение объекта выделены из республиканского и федерального бюджетов.



В 2020 году произошло еще одно значимое событие — детской спортивной школе ФК «Нефтехимик» РФС был присвоен статус Детского футбольного центра.

В 2020 году произошло еще одно значимое событие — детской спортивной школе ФК «Нефтехимик» РФС был присвоен статус Детского футбольного центра

— В рамках программ развития детских футбольных центров от Российского футбольного союза в 2020 году получено ресурсное обеспечение. Планируется проведение реконструкции ДЮСШ, в том числе строительство двух малоразмерных футбольных полей, материалы на это получены от РФС. Также планируется выполнение требований и присвоение ДЮСШ ФК «Нефтехимик» статуса футбольной академии. На сегодняшний день за основную команду выступают пять воспитанников ДЮСШ.



Рекордный сезон для «Нефтехимика»



Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, футболисты «Нефтехимика» провели рекордный за всю историю клуба сезон 2019/20. Нижнекамцы заняли 5-е место во втором по силе чемпионате России.

В январе лучший хавбек команды перешел в казанский «Рубин», где зарекомендовал себя как игрок основного состава. В «Нефтехимике» Денис Макаров провел 44 матча, отметившись 18 голами. В августе 2019 года был признан лучшим игроком чемпионата.

Буквально недавно, в январе 2021 года, «Нефтехимик» возглавил Кирилл Новиков, который выходил в Лигу Европы с московским «Динамо». С его приходом аудитория клуба в социальных сетях выросла вдвое.

В январе 2021 года «Нефтехимик» возглавил Кирилл Новиков, который выходил в Лигу Европы с московским «Динамо»

— Здесь серьезное руководство, которое ставит амбициозные задачи. За последнее время «Нефтехимик» зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Я рад оказаться здесь, — говорит экс-динамовец Кирилл Новиков. — Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, поэтому те видения, которые у нас есть, мы постараемся воплотить и уже смотреть, насколько футболисты готовы к такому футболу, более интенсивному и мобильному, и уже из этого исходить.



В сезоне 2020—2021 годов «Нефтехимик» выступает в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги» (I дивизион), по итогам 2020 года занимает 8-е место.

В сезоне 2020—2021 годов «Нефтехимик» выступает в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги» (I дивизион), по итогам 2020 года занимает 8-е место

— ФК «Нефтехимик» не зря носит название «гроза авторитетов». Внимание к клубу растет с неистовой скоростью. Только в месяц в интернете появляются сотни упоминаний в СМИ. Также клуб зарекомендовал себя и с технической стороны: макет программки нашего клуба был признан лучшим по версии ФНЛ в сезоне 2019/20.



Команду ждет большое футбольное будущее, подрастает талантливая молодежь, создаются необходимые условия для развития футбола в Нижнекамске. С приходом опытного тренера матчи обещают быть еще более зрелищными и захватывающими.

— Болельщикам желаю поддерживать нашу команду, как они это делали по ходу всего сезона, а мы постараемся, в свою очередь, радовать результатом, — заключил наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

В 2021 году ФК «Нефтехимик» ждет еще одно важное историческое событие — клуб отметит свое 30-летие со дня приобретения профессионального статуса. Самое время вспомнить о тех, кто стоял у истоков создания клуба, — это генеральный директор АО «НКНХ» Гаяз Сахапов, первый президент клуба Равиль Шияпов, директор клуба Наиль Гизатуллин, начальник команды Наиль Валеев и главный тренер команды Владимир Морозов.

