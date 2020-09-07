В Нижнекамске глава Татарстана открыл футбольный манеж «Чулман Арена»

Фото: Альсина Газизова

В столице нефтехимиков сегодня открылся еще один крытый футбольный манеж, построенный в Татарстане к 100-летию ТАССР. Такие же появились в Набережных Челнах и Казани.



Площадь нижнекамского крытого манежа составляет 5,5 тыс. кв. метров. Размеры поля — 90 на 45 м. Стоимость — 329 млн рублей. Название для спортивного объекта выбирали путем интернет-голосования. В итоге победил вариант «Чулман Арена». За него отдали свой голос более 400 человек.

Помимо современного футбольного покрытия, в здании есть тренажерный зал, зона ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, хранения спортинвентаря и спецтехники.

Заниматься в «Чулман Арене» будут воспитанники детско-юношеской спортивной школы ФК «Нефтехимик», которой недавно присвоили статус Детского футбольного центра.

Решение о присвоении статусов принималось на заседании комиссии при президенте РФС. Статус дается на 4 года.

Подготовка футболистов представляет собой два уровня. В первый входит обучение детей от 6 до 12 лет базовым навыкам футбола в ДФЦ. К 13 годам самые талантливые ребята переходят в следующий этап — в региональные центры РФС, где к ним предъявляются более серьезные требования. Здесь футболистов готовят к профессиональной карьере под наблюдением селекционного отдела РФС.