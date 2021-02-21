В Пестречинском районе РТ создадут рабочую группу по строительству дороги Куюки — Богородское

Сегодня на встрече главы Пестречинского района Татарстана Ильхама Кашапова с жителями села Богородское было принято решение о создании рабочей группы по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское.

«Мнения жителей разделились. Именно поэтому руководство и жители пришли к мнению создать рабочую группу», — сообщается в Instagram-аккаунте Пестречинского района РТ.

В нее войдут жители деревни Куюки, села Богородское и представители администрации. Рабочая группа соберет конструктивные замечания, чтобы довести их до проектировщиков дороги. Все предложения учтут в итоговом проекте реконструкции и строительства дороги Куюки — Богородское.

Глава Пестречинского района обратил внимание, что важно, чтобы дорога, связывающая Куюки и Богородское, была безопасной, освещенной и построенной по всем строительным нормам.



Ранее «Реальное время» писало, что по старому генплану Богородского сельского поселения предполагалось построить объездную дорогу Куюки — М-7, однако план переменился, и объездную дорогу сократили до Богородского. А на узкой улице Центральной решили обойтись реконструкцией, не увеличивая ширины дороги.

Татьяна Демина