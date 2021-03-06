Чернышенко рассказал, какие кадры нужны России для прорыва в экономике

Для обеспечения прорыва в экономике нужны кадры с цифровыми компетенциями, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выездном совещании «Кадры для будущего», которое сегодня проходит в Иннополисе .

«Это не просто чистые IT-специалисты или «кодеры» — это практически все выпускники, которые должны иметь цифровые навыки, уметь работать с большими данными, искусственным интеллектом и использовать программное обеспечение», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что ключевая роль в их подготовке за вузами. «Эти кадры будут строить новую инновационную экономику страны», — добавил Чернышенко.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также вице-премьер РФ заявил, что до 2024 года в России должны быть подготовлены 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики страны. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.