В Иннополисе будут обучать преподавателей, готовящих кадры для цифровой экономики России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2024 года должны быть подготовлены 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые должны обучать кадры для цифровой экономики страны. Опорным вузом станет Иннополис.

«Это точка сборки и коммуникаций, чтобы лучшие практики были доступны», — отметил Чернышенко. При этом он заметил, что вузам надо найти способы привлекать таких преподавалей, которые по своим компетенциям должны превосходить специалистов в бизнес-компаниях.

Вымершие языки программирования, Basic и Pascal, должны быть выведены из школьной программы по информатики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Иннополисе.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, Минпросвещения России должно заняться качественной подготовкой учеников по математике и информатике. «Вымершие языки» должны быть заменены на современные языки программирования.

— В зарубежных странах уже в дошкольном возрасте знакомят детей с основами алгоритмов, а мы все еще раскачиваемся, — отметил Чернышенко.



Также сегодня вице-премьер заявил, что у вузов будут отбирать бюджетные места, если выпускники не работают по специальности.