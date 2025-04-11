В день рождения ресторана «В Десятку!» четыре казанских шеф-повара проведут гастроужин

7 курсов различных блюд, сопровождение сомелье, диджей и сюрпризы всем гостям — 19 апреля

Фото: Мария Зверева

19 апреля исполняется год со дня открытия ресторана «В Десятку!» в Казани. В свой первый день рождения ресторан проведет гастроужин.

Свое искусство представят шеф-повара трех казанских ресторанов: Булат Сахапов («В Десятку!»), Марат Гильмутдинов («Cheeseria на Аграрной»), Булат Хадимуллин («Барто») и шеф-кондитер «В Десятку!» Ильдар Шарипов. Гостей ждут:

7 курсов авторских блюд, приготовленных во фьюжен-концепции с добавлением локальных специалитетов;

сомелье Мария Соловьева с рассказом об эффектных дополнениях к гастрономической части ужина;

сет от диджея;

презенты гостям ресторана.

Мясной ресторан «В Десятку!» открылся на Горках минувшей весной, отвечая тренду на популярность сильных ресторанов в спальных районах. Он быстро завоевал популярность и недавно вошел в топ-20 ресторанов Казани по версии Ultima Guide от «Яндекс Еды». Шеф-повар Булат Сахапов специализируется на блюдах из мяса. А 19 апреля вместе с коллегами по ресторанной сфере покажет свое мастерство гостям праздника.

Билеты на гастроужин уже в продаже, количество мест ограничено.

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