Сафина Гульнара Маратовна
Общая информация
Генеральный менеджер отеля «Релита-Казань»
В гостиничном бизнесе с 2006 года, автор и преподаватель курса «Проектирование гостиничной деятельности» в ТИСБИ для факультета гостиничного и ресторанного менеджмента и в Поволжской государственной академии по физкультуре, спорту и туризму. Ранее, с этапа запуска, управляла отелями 4*– Биляр Палас, Лучано Резиденс, работала в отеле Park Inn by Radisson в качестве руководителя отдела продаж, имеет опыт работы в Агентстве делового туризма и гостиничного консалтинга «Лотос Хоспиталити», являлась исполнительным директором гостиничного комплекса «Гольфстрим».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, 420021, РТ, г.Казань, ул.Татарстан, 11, а/я 287
- Телефон: +7 937 611 17 69
- Email: info@aokrt.ru
- Сайт: www.aokrt.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018