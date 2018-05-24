Сафина Гульнара Маратовна

Общая информация

Генеральный менеджер отеля «Релита-Казань»

В гостиничном бизнесе с 2006 года, автор и преподаватель курса «Проектирование гостиничной деятельности» в ТИСБИ для факультета гостиничного и ресторанного менеджмента и в Поволжской государственной академии по физкультуре, спорту и туризму. Ранее, с этапа запуска, управляла отелями 4*– Биляр Палас, Лучано Резиденс, работала в отеле Park Inn by Radisson в качестве руководителя отдела продаж, имеет опыт работы в Агентстве делового туризма и гостиничного консалтинга «Лотос Хоспиталити», являлась исполнительным директором гостиничного комплекса «Гольфстрим».

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