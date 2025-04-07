Доходы «Автодора» от сбора платы за проезд выросли на 50%

Фото: Елизавета Пуншева

В 2024 году доходы «Автодора» от взимания платы за проезд по трассам выросли с 80,2 млрд до 121,8 млрд рублей. Прирост составил 50%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность госкомпании.

По сравнению с 2022—2023 годами динамика сбора платы ускорилась — тогда прирост составил 44% и 36,5% соответственно. Изначально «Автодор» планировал собрать в 2024 году 105 млрд руб., по факту вышло на 16% больше.

Субсидии федерального бюджета на управление дорогами, находящимися в управлении «Автодора», выросли с 35,3 млрд до 89,5 млрд руб., субсидии на строительство и реконструкцию — с 85,8 млрд до 100,6 млрд. руб. Расходы на доверительное управление дорогами увеличились с 95,2 млрд до 127 млрд. руб., на строительство и реконструкцию — сократились с 581 млрд до 259 млрд руб. (227 млрд руб. из них было потрачено на строительство трассы М-12).

Причин для роста доходов несколько. В частности, тенденция объясняется растущей востребованностью скоростных платных дорог: по итогам 2024 года интенсивность движения на них выросла на 30% по сравнению с 2023 годом. В госкомпании также напоминают об открытии в конце 2023 года движения по трассе М-12 от Москвы до Казани.

Елизавета Пуншева