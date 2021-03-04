«Олигархические замашки Прохорова стали началом чехарды в нашем биатлоне»

Продолжаем анализировать итоги провального чемпионата мира

Неудачный чемпионат мира по биатлону, как и ранее завершившийся чемпионат Европы, где россияне впервые за долгое время, не завоевали золотых медалей, продолжает вызывать вопросы у специалистов. Своим мнением с «Реальным временем» поделился президент Федерации биатлона Татарстана, практикующий тренер Ильдар Нугманов.

Скорее всего, сказалось позднее вхождение в сезон

–Ильдар Гильфанович, поделитесь, пожалуйста, эмоциями по итогам чемпионата мира, который оказался для нас провальным.

— В целом, нынешний сезон для российского биатлона складывался очень непросто. Напомню, что в летне-осенний период у нас были карантинные ограничения, что мешало провести полноценный тренировочный процесс, где-то спортсменов вообще не пускали на тренировочные базы, где-то были проблем с финансированием. В итоге к тренировкам приступали только с сентября. Наверняка, и это сказалось.

По персоналиям. Светлана Миронова — спортсменка с сильным ходом, но ей необходимо подтянуть стрельбу. Светлану очень много критикуют за то, что она много времени уделяет нахождению в телефоне, в свою очередь, уделяя недостаточно внимания работе на холостом тренаже, отсюда и ее результаты. Думаю, что претензии обоснованны, недоработки постепенно набираются, что дает такую отдачу в решающие моменты гонки. Кроме Мироновой, все остальные много уступают в ходе по дистанции. Почему это происходит — надо рассматривать каждый конкретный случай.



Допустим, Миронова и Ирина Казакевич тренируются по планам личного наставника Михаила Шашилова, Лариса Куклина работает по консультациям Виталия Норицына. В мужской команде Эдуард Латыпов тренируется по планам Юрия Каминского и тренерского штаба, а Евгений Гараничев и Александр Логинов по своим программам. Мне кажется, что необходимо работать у тренеров сборной, если их поставили в команду, и они отвечают за результат. Правда, необходимо повысить статус тренера сборной, не меняя их из сезона в сезон. Раз доверили работу в сборной, так дайте отработать хотя бы олимпийский цикл, а там уже решать по результатам. К примеру, у нас по этому сезону виден прогресс, и у названных тренеров, и у специалистов по стрельбе Максима Максимова, его супругу Альбину Ахатову, олимпийскую чемпионку, прекрасного в прошлом стрелка, плюс экс- биатлониста Алексея Волкова, хотя ему необходимо поднабраться опыта. И в этом плане тоже есть люди, которые могу быть полезны, как, например, Александр Куделин, специалист по стрельбе, или же Николай Загурский, гуру биатлона Андрей Гербулов. У них есть методики тренировок, проблема в том, что по ним работают единицы сборников.

Фото vk.com/russianbiathlon

Я, конечно, больше остальных надеялся на Александра Логинова, памятуя его прошлогодний успешный старт на чемпионате мира, но тут и стрельба подвела, и ход немного не тот, так что проблемы есть в комплексе

— Но это касается организации работы в плане тренировочного процесса, а, возвращаясь к итогам, я хочу уточнить. Вы сказали о положительных тенденциях в работе, но, помнится, что у нас набралось 43 старта без медалей, пока в феврале не победили вначале в смешанной эстафете, а затем в женской. Разве можно в таких результатах находить положительные тенденции?

— Я, конечно, больше остальных надеялся на Александра Логинова, памятуя его прошлогодний успешный старт на чемпионате мира, но тут и стрельба подвела, и ход немного не тот, так что проблемы есть в комплексе. Среди надежд у меня были Латыпов, Миронова, и Ирина Казакевич, которая, по моему мнению, очень перспективна.

«Тренерская чехарда, склоки внутри сборной, перевесили все положительные моменты от руководства Прохорова»

— Давно в нашем биатлоне отошли от практики единоначалия?

— Уже лет десять, если не пятнадцать.

— То есть, со времен президента федерации биатлона Михаила Прохорова?

— Видимо, да, с приходом в федерацию Михаила Дмитриевича, который пришел в биатлон из баскетбола, где спортсмен находится на первом месте, поскольку он звезда, главный в процессе. Но биатлон это немного другое. Особенно тяжело спортсмену приходится, когда он вынужден находиться меж двух огней, не понимая — чьи рекомендации в приоритете, личного тренера или штаба сборной? Идеальная модель работы сборной, мне кажется, заключается в том, что тренерский штаб сборной, их рекомендации, это основное в тренировочном процессе, а рекомендации личных тренеров должны быть вспомогательными, Даже, если они проводят отдельный тренировочный процесс, то он должен придерживаться планов, прописанных тренерским штабом. К ним же обращены все претензии, а личные тренеры, получается, остаются вне критики. В том числе и потому, что конечная ответственность лежит на штабе сборной. Были положительные моменты с улучшением финансово-экономической ситуации, но тренерская чехарда, склоки внутри сборной, перевесили все положительные моменты.

— Так это опять же плоды работы президента Прохорова, который первым делом убрал тренерский штаб сборной — Аликина и Селифонова, а потом уволил Хованцева прямо во время гонки. Именно с той поры и началась практика неуважения к тренерам сборной, как институту.

— Да, подобные олигархические замашки и стали началом беспорядка в биатлоне, который мы наблюдаем до сих пор.

Фото ski-tatarstan.ru

На самом деле, порядка 10-15 федераций располагают одним –двумя юниорами, никого не выставляя на взрослые соревнования

«Биатлонистов в России могло бы быть и больше»

— Если анализировать итоги чемпионатов мира, начиная с 2015 года, то у нас на важнейших стартах выстреливал только один человек. 2015-й выбран как точка отсчета, поскольку, после Олимпиады в Сочи прошла смена поколений. Так вот, у нас находился, максимум, один герой-героиня — Юрлова-Перхт, Логинов, либо эстафеты, которые и добирались до призовых мест. Нет пресловутой «глубины состава», причем, в нынешнем году эта проблема отразилась и на чемпионате Европы, где впервые за 25 лет не было завоевано ни одного золота. Нет такой ситуации, что ушел Фуркад, а его сменил Жаклен, проблемы у Йоханнеса Бё, а на его место встал Легрейд.

— Да, это очевидно, что у Норвегии или Франции всегда находится лидер. Так это происходит за счет того, что их спортсмены кучно финишируют, иногда занимая по три места в шестерке сильнейших. Понятно, что кто-то из них выстрелит в итоге. А у нас, по итогу, был один лидер в сезоне. Опять же, на мой взгляд, у нас сейчас меняется тенденция, поскольку к Логинову и Мироновой подтянулись и Латыпов, и Казакевич, с другой стороны, это пока далеко до результатов мировых супердержав.

— При этом, такое количество биатлонистов в стране есть только у нас, и Норвегия приближается к нам по цифрам. А вот Австрия сейчас завоевала две медали у женщин, притом, что в стране всего шесть биатлонисток. Немного спортсменов в Швеции, которая снова вторая в мужской эстафете, и этот на треть тот же состав, который выиграл Олимпиаду в Пхенчхане. Зато у нас на чемпионатах России — под сто биатлонистов и биатлонисток. Зачем столько?

— Здесь не соглашусь. Учитывая наши территории, одних только субъектов больше 80, такое количество биатлонистов оправданно. Понятно, что мы не развиваем наш вид спорта в южных регионах, но в северных и центральных регионах биатлон должен развиваться, и спортсменов могло бы быть и больше, я считаю. В целом, в структуре биатлона России — 52 региона, если каждый выставит всего лишь по два биатлониста и биатлонистки, вот вам и искомая цифра в сто участников чемпионата страны. Это в среднем, на самом деле, порядка 10-15 федераций располагают одним –двумя юниорами, никого не выставляя на взрослые соревнования. Далеко не все привозят полный состав, допустим, чтобы заявить на эстафеты.

Фото ski-tatarstan.ru

Если говорить о детях, то они начинают ощущать проблемы с класса пятого. С началом сдачи ЕГЭ многие начинают задумываться о необходимости дальнейших занятий спортом

«Для россиян основные гонки проходят до чемпионата мира, на внутренних стартах»

— Но есть же такая хитрая вещь, как параллельный зачет, и благодаря ему, 100 реальных биатлонистов превращаются в 200 условных, а то и больше, поскольку спортсмен выступает за два, а иногда и за три региона. Какой смысл в этом очковтирательстве, который ничем иным, кроме растраты денег, не обозначить.

— С одной стороны так, но с другой, что делать с регионами, которые способны выращивать перспективных спортсменов, но не имеют финансовой возможности их содержать на высоком уровне. Вот он, уходя в другую команду, на протяжении двух лет продолжает приносить очки региону, где был воспитан. К этому приводит безденежье.

Возвращаясь к тому, что количество не дает необходимого качества, скажу так. За рубежом ведущие спортсмены спокойно готовятся к главным стартам. У нас же в начале сезона начинается мандраж, когда плохой результат на внутренних стартах оставляет спортсмена вне состава сборной. В итоге они на отбор тратят больше сил, в том числе, психологических, и происходит падение результатов на международной арене. Для россиян основные гонки проходят до чемпионата мира, на внутренних стартах.

— Приходится лишний раз выходить на пик формы.

— И это губительно сказывается, в том числе, на юниорском спорте. Для чего нужны эти старты, чтобы спортсмен мог через них подготовиться к взрослой карьере. А у нас для того, чтобы завоевать медали. Потому что, если ты их не завоевал, то представитель региона может запросто урезать финансирование на твой вид спорта, проблема, с которой за границей незнакомы, в том числе потому, что там финансирование происходит за счет клубных систем, или от федерации. У нас же источники финансирования — это государство, и они год от года ухудшаются, что сказывается и на зарплатах тренеров, по количеству сборов и инвентарю.

Еще одной проблемой спорта становится то, что ранее у нас могли заниматься спортом, обучаясь в непрофильных вузах либо училищах. Сейчас это практически невозможно осуществить, поскольку у занимающихся начинаются проблемы по месту обучения. Если говорить о детях, то они начинают ощущать проблемы с класса пятого. С началом сдачи ЕГЭ многие начинают задумываться о необходимости дальнейших занятий спортом, и бросают его при первых же сложностях. Надо прямо сказать, что нынешняя система образования препятствует занятиям спортом.

Фото ski-tatarstan.ru

Для чего нужны эти старты, чтобы спортсмен мог через них подготовиться к взрослой карьере. А у нас для того, чтобы завоевать медали

— Как могут заметить читатели, критикуя — предлагай. Можно ли каким-то образом предотвратить дальнейший спад в нашем биатлоне, помимо возвращения к централизованной подготовке членов национальной команды?

— Я считаю, что необходимо открыть ТВ-канал посвященный биатлону, чтобы там транслировали всероссийские соревнования с юношеского возраста и репортажи о новостях из спортшкол, тренерах и т.д. Взять сильнейших юниоров под медицинский контроль и всячески содействовать в учебе и трудоустройстве, а первых 30 или 50 юношей России по рейтингу, достигших призывного возраста призвать служить в спортроту, где они могли бы параллельно службе в армии имели возможность заниматься биатлоном. Потому, что биатлон военно-прикладной вид спорта и имеет особое значение в патриотической и боевой подготовке для обороны и защиты страны.