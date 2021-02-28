Рогозин о Марсе, Жириновский о толстых, Минниханов о домашнем образовании

Самые яркие цитаты недели, по версии «Реального времени»

О метро в Казани



«Вы знаете, что этот процесс достаточно долгий и дорогостоящий. И я еще не помню, чтобы хоть одна станция метро была построена в те изначально установленные сроки, которые проговаривались в начале строительства. Я думаю, что сам застройщик, который ведет работу, не возьмется обозначить».

Таким образом руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ход строительства казанского метро. Напомним, строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» действительно встречает на своем пути непредвиденные препятствия. Так, в сентябре 2020-го его приостанавливали. Сотрудники Ростехнадзора выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Но 29 октября строительство официально продолжилось: в запуске тоннелепроходческого комплекса даже принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



Об образовании на дому

«Это не очень хорошо. Мне кажется, что ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования, и вопрос социализации — какой он будет дальше: приспособленный — неприспособленный».

В ходе недавней сессии Казгордумы президент Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность числом детей, которые получают в республике семейное образование. Таких детей сегодня в республике 881.



Об уборке снега

«В январе в течение двух дней выпало две трети месячной нормы, до сих пор разгребаем эту ситуацию».

Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию с заваленными снегом дорогами города. Основная проблема в этом вопросе, как отмечает мэр, — нехватка работников: городу нужны около 2,8 тысячи водителей и дорожных рабочих, а в наличии есть только 1,5 тысячи.



Об очередях на вакцинацию

«Список тех людей, которые на ожидании, сведен почти к нулю, сейчас поликлиники ведут, прошу извинить за слова, фактически «прием с колес», по мере приема пациентов не отказывают никому, кто приходит и говорит: «Я хочу вакцинироваться».

В Татарстане уже практически не осталось очереди на вакцинацию от коронавируса, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Напомним, что в Татарстане уже получили первую дозу вакцины свыше 72 тысяч человек, вторую — свыше 12 тысяч.



О толстых чиновниках

«Люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов. Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?»

В минувшее воскресенье лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для российских чиновников и всех жителей страны. По его словам, государство тратит много средств на граждан с избыточным весом. В качестве профилактики ожирения Жириновский предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.



О Марсе

Не совсем цитата, но тоже публичное высказывание — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин так прокомментировал посадку американского марсохода Perseverance. Марсоход уже отправил первые снимки с Красной планеты, которые моментально стали основой для многочисленных фотожаб. Рогозин, кстати, похоже, понял, что погорячился, и свое творчество позже удалил.

О биткойне

«Был Мавроди и «МММ». Для меня биткойн — это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно»

Такое заявление сделал в эфире «Россия-24» глава банка «Открытие» и бывший министр финансов России Михаил Задорнов. На момент подготовки материала биткойн стоил около $47,1 тысячи, или 3,1 млн рублей.



О том, как важно не рубить сук

«При обсуждении вопроса о введении санкций против России из-за Навального завтра Евросоюзу не надо рубить сук, на котором ЕС сам сидит».

Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag. Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. На следующий день после выхода этого интервью Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального.



О детях

«Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить».

На этой неделе телеведущая Ксения Бородина заявила своим подписчикам в «Инстаграме» (а таковых 16,8 млн), что будущим матерям стоит рассчитывать только на свои силы. По мнению Бородиной, нужно рожать столько детей, сколько женщина в состоянии прокормить без помощи мужа. Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей и шумиху в СМИ.

