Рогозин о Марсе, Жириновский о толстых, Минниханов о домашнем образовании
Самые яркие цитаты недели, по версии «Реального времени»
О метро в Казани
Таким образом руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ход строительства казанского метро. Напомним, строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» действительно встречает на своем пути непредвиденные препятствия. Так, в сентябре 2020-го его приостанавливали. Сотрудники Ростехнадзора выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Но 29 октября строительство официально продолжилось: в запуске тоннелепроходческого комплекса даже принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Об образовании на дому
В ходе недавней сессии Казгордумы президент Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность числом детей, которые получают в республике семейное образование. Таких детей сегодня в республике 881.
Об уборке снега
Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию с заваленными снегом дорогами города. Основная проблема в этом вопросе, как отмечает мэр, — нехватка работников: городу нужны около 2,8 тысячи водителей и дорожных рабочих, а в наличии есть только 1,5 тысячи.
Об очередях на вакцинацию
В Татарстане уже практически не осталось очереди на вакцинацию от коронавируса, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Напомним, что в Татарстане уже получили первую дозу вакцины свыше 72 тысяч человек, вторую — свыше 12 тысяч.
О толстых чиновниках
В минувшее воскресенье лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для российских чиновников и всех жителей страны. По его словам, государство тратит много средств на граждан с избыточным весом. В качестве профилактики ожирения Жириновский предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.
О Марсе
Не совсем цитата, но тоже публичное высказывание — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин так прокомментировал посадку американского марсохода Perseverance. Марсоход уже отправил первые снимки с Красной планеты, которые моментально стали основой для многочисленных фотожаб. Рогозин, кстати, похоже, понял, что погорячился, и свое творчество позже удалил.
О биткойне
Такое заявление сделал в эфире «Россия-24» глава банка «Открытие» и бывший министр финансов России Михаил Задорнов. На момент подготовки материала биткойн стоил около $47,1 тысячи, или 3,1 млн рублей.
О том, как важно не рубить сук
Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag. Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. На следующий день после выхода этого интервью Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального.
О детях
На этой неделе телеведущая Ксения Бородина заявила своим подписчикам в «Инстаграме» (а таковых 16,8 млн), что будущим матерям стоит рассчитывать только на свои силы. По мнению Бородиной, нужно рожать столько детей, сколько женщина в состоянии прокормить без помощи мужа. Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей и шумиху в СМИ.
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