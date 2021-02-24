В мэрии Казани назвали причину плохой уборки снега с улиц города

Мэр Казани Ильсур Метшин объяснил существующие в городе проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих. Эта проблема на данный момент прорабатывается.

— На сегодняшний день у нас количество водителей и дорожных рабочих составляет 2,8 тыс., сегодня мы имеем только 1,5 тыс. Средняя зарплата — 32—34 тыс. по этим предприятиям. На такую зарплату мы, к сожалению, сейчас не можем найти вторую смену, — заявил мэр Казани на сессии Казгордумы. Метшин заявил, что вопрос с нехваткой рабочих в процессе решения.



Он также обратил внимание, что на сегодняшний день площадь убираемой от снега территории составляет 22 млн кв. метров, что почти вдвое больше, чем в 2010 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале февраля прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета города по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После его рассмотрения власти приняли решение усилить мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.

