В Татарстане 881 ребенок получает семейное образование — Минниханов обеспокоен

Фото: Максим Платонов (архив)

Президента Татарстана Рустама Минниханова беспокоит, что в республике 881 ребенок получает семейное образование. Об этом он заявил на сессии Казгодумы.

«Это не очень хорошо. Мне кажется, что ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования, и вопрос социализации, какой он будет дальше, приспособленный — неприспособленный», — выразил свое мнение президент Татарстана.

— Мы понимаем, что есть религиозные предубеждения у родителей. У нас есть опыт создания православной гимназии и мусульманская школа. Думаю, эти направления надо развивать, но все эти школы должны придерживаться федерального стандарта. Дома — мы понимаем, как дома учиться, — сказал Минниханов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируется расширить сеть языкового образования, открыв в некоторых районах республики новые отделения Многонациональной воскресной школы. Сейчас в республике действуют 42 ее отделения.

