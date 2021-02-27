События недели: цены на бензин выросли, родителей пускают на утренники

Главные события недели в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

В последнюю неделю февраля министерства и ведомства Татарстана продолжали отчитываться об итогах 2020 года и оглашать планы на 2021-й. Власти Казани назначили нового главу Управления архитектуры. Суды Татарстана продолжили рассматривать громкие дела экс-банкира Роберта Мусина и решать судьбу многострадальных обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Радостной новостью для родителей республики стало разрешение посещать утренники в детских садах.

Цены на бензин вновь устремились вверх

Розничные цены на топливо снова поднялись после январского роста. Согласно исследованию «Реального времени», средние цены на марки АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья поднялись на 29 и 20 копеек соответственно.

К праздникам ценники на АЗС Татарстана вновь обновили максимумы. В Казани за литр 92-го теперь нужно отдать в среднем 43,1 рубля, а за тот же объем 95-го — 46,52. Автолюбителям, которые перевели машину на сжиженный углеродный газ, теперь придется платить в среднем на 1,69 рубля больше от предыдущей цены (25,29 руб./л в Поволжье). В Казани газ подорожал в среднем на 1,25 рубля. Так, в сравнении с концом февраля 2020 года газ показал максимальный рост среди всех видов топлива в Поволжье и вырос на 18%, с 21,44 до 25,29 рубля за литр. За год АИ-92 подорожал на 3,3%, а 95-й на 4,3% — в принципе, в пределах инфляции. Литр зимнего дизеля подорожал меньше всего — +2,2%.



Ноу-хау для татарстанской промышленности

Своеобразный банк прикладных решений для татарстанской промышленности, который аккумулирует у себя «Татнефтехиминвест-холдинг», пополнился новыми разработками. Совету директоров холдинга на этой неделе представили на заседании серию новых проектов: кейс по утилизации вспененного полистирола прямо «на колесах», инновационные парогенераторы для быстрого разогрева нефтяных скважин.

Еще одно ноу-хау — технология аспирации пыли для крупных предприятий, представленная разработчиками из Барнаула. Ее особенность в том, что в основе не классический циклон, который замедляет поток воздуха — и пыль оседает, а центробежная камера очистки, которая всасывает пыль на высоких скоростях, как домашний пылесос. Внедрять эту технологию собираются на Набережночелнинском бумажно-картонном комбинате уже в марте.

Помимо этого, на заседании были определены кандидаты в новый состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».



В культуру Татарстана вложили почти 280 млн федеральных рублей



В Минкульте Татарстана подвели итоги работы за 2020 год и обсудили планы на будущее. Как сообщила на итоговой коллегии глава министерства Ирада Аюпова, в Татарстане в минувшем году на реализацию национального проекта «Культура» было направлено 279 млн рублей. Еще почти четверть миллиарда «съела» реконструкция республиканских школ искусств.

Даже в «ковидном» 2020 году культурные учреждения Татарстана, несмотря на локдаун и множество ограничений, посетили более 22 млн человек, что на 45% в среднем выше уровня посещаемости по всей стране.

В прошлом году по республиканским программам построили 12 сельских клубов, еще 37 отремонтировали. 106 млн рублей пошли на закупку музыкальных инструментов для 14 музыкальных школ.

Закончен капремонт Набережночелнинского театра кукол, там уже монтируют сцену. А в Елабуге и Зеленодольске начинают строить культурные центры.

У рестораторов и отельеров Татарстана — новый президент

Рестораторы и отельеры Татарстана подвели итоги самого тяжелого для этих отраслей года. В итоговой коллегии ассоциации участвовали больше сотни представителей бизнеса. Навестили отельеров и бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, и председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, и многие другие.

На встрече избрали нового президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана — им стал Зуфар Гаязов, занимавший ранее должность предправления организации. Его должность перешла Михаилу Шарипову, владельцу кафе «Сказка».

Оборот общественного питания в России в коронакризисном году составил 1,35 трлн рублей, что на 20,7 млрд меньше, чем в 2019 году. Самым драматичным оказался второй квартал года, когда в стране объявили локдаун. Падение относительно аналогичного периода 2019 года составило практически 50%.

Больше всего от ковидных ограничений пострадали рестораны полного обслуживания, их выручка упала на 56,3%. Сегмент столовых и кафе самообслуживания просел на 51,2%. Выручка кофеен снизилась на 35,6%, стритфуда на 37,3%. Лучше всего чувствовал себя сегмент фастфуда, так как крупные игроки уже давно используют доставку.

Вопросами градостроительства в Казани займется экс-глава Вахитовского района

Мэр Казани Ильсур Метшин представил коллективу Управления архитектуры и градостроительства столицы нового руководителя. Это экс-глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.

В числе приоритетных направлений работы Лобова — создание Института развития города, разработка Казанской агломерации и реновация стагнирующих промзон. Первыми в их число войдут территории за железнодорожным вокзалом и в районе речпорта.



Минздрав РТ опроверг смерть челнинки от противоковидной вакцины

В начале недели одна челнинка написала в соцсетях, что ее мать умерла после прививки от коронавируса. По этому факту Минздрав Татарстана организовал проверку. Причиной смерти жительницы Челнов послужило осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

Первую дозу вакцины челнинке ввели 29 декабря с соблюдением всех нормативов. Противопоказаний к прививке у нее не имелось. С 1 по 8 февраля женщина проходила лечение в Республиканском сосудистом центре БСМП. В стационаре ее консультировали специалисты РКБ, проводилось консервативное лечение.

8 февраля на фоне тяжелого, нестабильного состояния у пациентки остановилось сердце. Ее реанимировали полчаса, но врачи оказались бессильны.



На квадратные метры «Золотой середины» покусились коммерческие структуры

Дело свеевского долгостроя — ЖК «Золотая середина» в Казани — приобрело новый поворот. В дело по заявлению Фонда РТ по защите прав граждан-участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав застройщика на два 9-этажных жилых дома на улицах Четаева и Адоратского, включая права на проектную документацию и договор аренды земли, вступили коммерческие структуры. Они претендуют на нежилые коммерческие помещения

На этой неделе в Арбитражном суде РТ оппонентами представителей Фонда и конкурсного управляющего стали представители ООО «Элист», претендующего на офисные помещения, и дольщиков, которые приобрели несколько квартир «впрок» в домах №3 и №6 (последний в процессе строительства вырос вдвое — из 9-этажного превратился в 18-этажный и прирос одним подъездом, а затем был «сокращен» до предусмотренных проектом размеров).

По словам главы Фонда Ивана Новикова, достраивать офисные помещения за счет этой структуры закон запрещает, а передача права собственности на недостроенные коммерческие помещения не допускается. Он полагает, что этот судебный спор, вероятнее всего, завершится в пользу Фонда. А коммерческие площади после сдачи ЖК Фонд сможет реализовать, чтобы возместить затраты на его достройку. Рассмотрение дела в арбитраже может растянуться на многие месяцы, а то и годы. А это для дольщиков — наихудший вариант.

В Казани провели первую криобиопсию легкого

В Казань привезли уникальную технологию — криобиопсию легкого — и провели первую операцию. Значимость этого события для республики трудно переоценить. Как только республиканские врачи освоят уникальную технологию, татарстанцам больше не придется ехать за ней в Москву. В отличие от стандартной биопсии, по новому методу не требуется операция под длительным наркозом — пациент гораздо легче переносит процедуру.

Новым опытом медики поделились на открывшемся в столице Татарстана X Российско-Европейско-Азиатском образовательном симпозиуме по торакальной хирургии им. академика Михаила Перельмана. Это первый большой медицинский офлайн-форум с начала пандемии коронавируса.



Суд продолжает допрос свидетелей по делу Мусина

В Вахитовском районном суде Казани продолжился допрос свидетелей по делу экс-главы «Татфондбанка». Адвокат Роберта Мусина не сменил тактику — Алексей Клюкин расспрашивал представителя Центробанка Алексея Амбразевича о методике подсчета ущерба по уголовному делу в надежде снизить инкриминируемую субсидиарным ответчикам — бывшим членам правления ТФБ — сумму.

В четверг к свидетельской трибуне вызвали привлеченного Центробанком для оценки ущерба специалиста — директора проектов одного из подразделений ПАО «Банк Траст» Алексея Амбразевича. Но эти суммы, как тут же выяснилось, также не окончательные, и какой «счет» в итоге субсидиарно предъявят бывшим членам правления банка — неизвестно. Поскольку определение размера ущерба было приостановлено в соответствии с законом о банкротстве до завершения расчетов с кредиторами ТФБ.

А до них далеко — в арбитраже продолжаются баталии. На данный момент назначено судебное заседание по рассмотрению кассационных жалоб ответчиков по данному спору, сообщил Алексей Амбразевич. На дату подачи иска ответчикам вменялась сумма 141 млрд рублей всем лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности. С одного из лиц суд взыскал убытки 9 млрд рублей.

Родителям в Татарстане открыли доступ на утренники

Республиканский Роспотребнадзор после сотен жалоб и обращений, наконец, разрешил родителям посещать утренники в детских садах, но с некоторыми ограничениями. Среди них — социальная дистанция, зрители утренника могут быть только младше 65 лет, дети должны быть только из одной группы, садик обеспечит условия для обработки рук санитайзерами, в помещении должен быть облучатель закрытого типа. А после каждого утренника зал надо убирать и проветривать.

В феврале в Татарстане особенно остро встал вопрос проведения в дошкольных учреждениях детских утренников с участием родителей, которым в связи с пандемией уже почти год запрещают приходить на праздники. Поводом для обсуждения стало открытое письмо казанских родителей, озаглавленное «Крик души», которое широко разошлось в социальных сетях.

В этом письме авторы просили разрешить посещение детского утренника 4 марта, посвященного Международному женскому дню. Они написали, что за прошедший год уже были сняты многие ограничения — заработали рестораны, театры, можно даже ходить в школы на родительские собрания, но на утренники — нельзя.

