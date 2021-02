Видео недели: сотня столкнувшихся авто, выброшенная из джипа девушка и сын Эдварда Руки-Ножницы

Одно из самых завораживающих видео происшествий за последние дни — это массовое ДТП в Техасе, где на обледеневшем шоссе столкнулись более 100 автомобилей. По данным экстренных служб, пять человек погибли и 36 пострадали. На разбор груды покореженных машин ответственные службы отвели себе несколько дней.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles...