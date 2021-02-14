Видео недели: сотня столкнувшихся авто, выброшенная из джипа девушка и сын Эдварда Руки-Ножницы

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Авария в Техасе

Одно из самых завораживающих видео происшествий за последние дни — это массовое ДТП в Техасе, где на обледеневшем шоссе столкнулись более 100 автомобилей. По данным экстренных служб, пять человек погибли и 36 пострадали. На разбор груды покореженных машин ответственные службы отвели себе несколько дней.

Девушку выбросили из джипа

В Казани по соцсетям разлетелось видео, на котором девушку выбрасывают из Mitsubishi Pajero прямо на ходу. Авторы объяснили, что инцидент произошел еще 2 февраля, а потерпевшая получила травму ноги.

В полиции утверждают, что ролик гуляет по соцсетям уже несколько недель, а к ним никто не обращался. Но информацию проверить пообещали. В Минздраве не нашли никаких данных о поступавших в медучреждения девушках с травмами, подходящими под ситуацию.

Сын Эдварда Руки-Ножницы

Во время Супербоула (чемпионат по американскому футболу) в США традиционно показывают самые креативные рекламные ролики. На этой неделе главным хитом среди них стало видео для Cadillac. Оно показало трудную жизнь сына Эдварда Руки-Ножницы из одноименного фильма Тима Бертона. Главную роль сыграл Тимоти Шаламе, и, по сюжету, единственное комфортное для его персонажа место — это Cadillac LYRIQ. И авторы даже обошлись без прошлогоднего бэнгера Моргеншетрна.

Небо, Магадан, ветер

В Магадане сняли леденящее кровь видео о том, как на местный аэродром с трудом садятся самолеты. Дело в том, что 9 февраля здесь был мощный ветер, который буквально разворачивал приземляющиеся лайнеры. Пассажирам повезло с пилотами, и все завершилось благополучно.

Курсанты на горных лыжах

Минобороны показало элементы подготовки курсантов из Таджикистана, которые собираются участвовать во всероссийском этапе конкурса среди горных подразделений «Саянский марш». Интересно выглядит со стороны, как военные учатся кататься на горных лыжах. Вспоминаются фильмы в духе «Джеймса Бонда» или «Правдивой лжи».

Расследование об особняке Навального

Телеканал «Россия» выпустил ответное расследование об особняке, который оппозиционер Алексей Навальный снимал, пока жил в Германии. Это стало ответом на его ролик про дворец под Геленджиком. Главный посыл Дмитрия Киселева и Анастасии Поповой заключается в том, что политик жил в дорогом доме и снимал для работы над фильмом профессиональную студию. Важная информация из ролика: в доме есть ершик для унитаза. Он «блестит».

Цветные псы

В соцсетях почти одновременно стали распространяться фото и видео из Нижегородской области и Подмосковья. В Дзержинске местные жители заметили стаю собак синего цвета. В Подольске же очевидцам удалось снять зеленых псов, гуляющих по городу. Ветеринары в обоих случаях заверили, что здоровью животных ничего не угрожает.

Протесты ортодоксов

В Израиле ортодоксальные иудаисты организовали многотысячные протесты в связи с ужесточением карантинных правил. Сотни мужчин в характерной одежде вышли на улицы Иерусалима. Это привело к столкновениям с полицией и вызвало очередную волну негодования по отношению к ортодоксам со стороны обычных граждан.

Первобытный Епифанцев

Драка актера Владимира Епифанцева с обидчиками его бывшей жены, попавшая на камеры наблюдения, стала одним из самых обсуждаемых видео недели. Особенно всех волновал вопрос, почему артист пришел разбираться босиком. Теперь можно с уверенностью сказать, что Епифанцев не зря готовился к роли в фильме про MMA. Стоит отметить, что сам актер осудил насилие и тех, кто бездумно поддержал его.

Оранжевые Альпы

Песок из Сахары накрыл Европу и придал зимним пейзажам Старого Света оранжевый оттенок. Такие картины удалось заснять, например, в итальянских Альпах и на юге Франции.