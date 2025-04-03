Татарстану откроют северные торговые ворота Таджикистана: о чем договорился Минниханов в Душамбе и Худжанде

Раис в очередной раз подчеркнул, что заинтересован в расширении присутствия татарстанских компаний на рынке Таджикистана

Вертолеты, нефтегазовое оборудование, сельхозтехника — что готов поставлять Татарстан

Вчера вечером, сразу после участия в Казанском международном энергетическом форуме «Энергопром», раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Душамбе. Сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзодой он заявил: республика нацелена на расширение своего присутствия на их рынке.

По итогам прошлого года татарстано-таджикистанский товарооборот составил $77,3 млн, увеличившись более чем вдвое. Наша республика экспортирует грузовые автомобили, автомобильное топливо, продукцию переработки нефти и нефтехимии. Но потенциал сотрудничества превышает эти объемы.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны. Речь может идти о поставках вертолетов, нефтегазового, компрессорного и холодильного оборудования, сельхозтехники и автомобильных шин, широкого ассортимента товаров бытовой химии, медицинских товаров и фармпродукции. В свою очередь, компании Таджикистана могли бы увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства, — предложил Минниханов.

По его словам, республика также готова поделиться наработками и опытом в области цифровизации госуслуг, создания особых экономических зон и промышленных технопарков.

Отношения с Татарстаном вступают в активную фазу, заверил в ответ Эмомали Рахмон. В числе перспективных направлений для сотрудничества — промышленность, энергетика, машиностроение, транспорт, строительство и сельское хозяйство.

На встрече обсудили создание совместных предприятий по переработке сырья в готовую продукцию, в том числе пряжи из шелка и шерсти, тканей, спецодежды и мебели. Стороны заинтересованы в строительстве текстильных предприятий, налаживании совместного производства медицинской продукции. Кроме того, на встрече пришли к выводу о необходимости увеличить число квот на обучение зарубежных граждан в Татарстане.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Россия — огромная страна, а Татарстан может стать точкой входа»

Кроме того, Рустам Минниханов отправился в город Худжанд, чтобы принять участие в деловом форуме «Таджикистан — Татарстан». Там он также встретился с Раджаббоем Ахмадзодой — председателем Согдийской области, которую называют северными торговыми воротами Таджикистана.

— Цель нашего визита — расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с вашей страной в целом и с Согдийской областью в частности, где сосредоточен значительный промышленный и аграрный потенциал Таджикистана, — сказал раис Татарстана.

Большой потенциал для сотрудничества есть в сфере легкой промышленности, считает Раджаббой Ахмадзода. Также он заявил о готовности обмениваться с Татарстаном опытом в области модернизации промышленного сектора и закупки новых материалов и технологий.

— Я готов как председатель Согдийской области приложить максимум усилий для организации плодотворного сотрудничества во всех направлениях между нашими регионами. Рустам Нургалиевич (Минниханов — прим. ред.), хочу подчеркнуть, что мы готовы предоставить благоприятные условия для участия российского бизнеса, в том числе бизнеса Татарстана, в крупных проектах на территории Согдийской области, — сказал он.



Раис Татарстана также пригласил делегацию Согдийской области на XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет уже в мае.

— Мы договорились о взаимных визитах, — поделился Рустам Минниханов, говоря о результатах визита в Таджикистан. — В мае будет визит в нашу республику, в июне в Согдийской области пройдет форум, и запланирован визит сюда. Мы определили приоритетные направления, которые будут интересны. Россия — огромная страна, и таджикскому бизнесу будет интересен этот рынок, а Татарстан может стать точкой входа. Все эти вопросы мы обсудили сегодня и в ближайшее время подпишем соглашение между Татарстаном и Согдийской областью, разработаем дорожную карту. Думаю, что уже скоро будут результаты.

Таджикистан предложил принять участие в освоении нефтегазовых месторождений

Представители Таджикистана тоже недавно прибыли в Казань для участия в упомянутом форуме «Энергопром». Мероприятие стартовало вчера, а сегодня Россия и Таджикистан уже объявили о намерении составить список перспективных проектов в электроэнергетике. В частности, речь идет о строительстве гидро— и солнечных электростанций. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что он и его российский коллега Сергей Цивилев договорились о создании круглого стола для обсуждения этих проектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас ежегодный потенциал генерации электроэнергии на ГЭС оценивается в 527 млрд кВт-ч, а мы используем только 5%. Гидроэнергетика исторически была главным фокусом двустороннего взаимодействия, — добавил Джума.

Также республика предложила российским компаниям принять участие в освоении 22 перспективных нефтегазовых месторождений. Сотрудничество может быть начато в 2026 году. Заинтересовался ли предложением Татарстан, пока неизвестно.

Татарстан не впервые говорит о планах расширить присутствие на рынке Таджикистана

Рустам Минниханов не в первый раз высказывает намерение Татарстана расширить присутствие региональных компаний на рынке Таджикистана. Об этом он говорил на встречах с Эмомали Рахмоном и во время саммита БРИКС, и после церемонии открытия «Игр будущего», и в рамках предыдущего визита в Душанбе в 2023 году.



— Несмотря на то, что наш товарооборот в последние годы увеличивался, объемы остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить, — подчеркнул он тогда.

К слову, во время саммита БРИКС в Казани министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир выразил заинтересованность в развитии вертолетной промышленности и отметил, что в Татарстане эта сфера хорошо развита. По его словам, в Таджикистане есть большая потребность в вертолетах.



Галия Гарифуллина