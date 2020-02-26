Смертельные пробки: мальчику в Казани повезло, мужчине в Салмачах — нет

Фото: Максим Платонов

Счастливый случай: ГИБДД в роли спасателей

Каждый день в Казани собираются большие пробки, и перепады погоды льют на эту «мельницу» весьма обильные потоки воды. Кроме привычного раздражения водителей, это явление несет смертельный риск — речь идет, конечно же, о пациентах скорой помощи.

Не все простои в пробках заканчиваются для пациентов трагически. Порой на помощь приходят неожиданные «спасатели». Так, в Казани произошел поистине счастливый и трогательный случай: родители везли четырехлетнего мальчика с травмой головы в ДРКБ, но застряли в пробке. Отец семьи в отчаянии обратился к сотрудникам ГИБДД, машина которых стояла на обочине. Он попросил их помочь отвезти малыша в больницу — и они не отказали. Таким образом, ребенок попал в приемное отделение на машине с мигалкой — но это была совсем не скорая помощь.

Несчастный случай: смерть в Салмачах из-за опоздания машины скорой помощи

Но не все заканчивается хорошо. В казанских соцсетях сегодня с утра обсуждают смерть пожилого мужчины в Салмачах: он почувствовал себя плохо в магазине, но скорая помощь приехала на вызов почти через час. За это время человек умер, медикам осталось только констатировать смерть.

В казанских соцсетях сегодня с утра обсуждают смерть пожилого мужчины в Салмачах: он почувствовал себя плохо в магазине, но скорая помощь приехала на вызов почти через час. Фото: кадр видео из соцсети

Причиной этого в соцсетях назвали пробки на въезде в Салмачи:

«Водитель скорой говорит, приняли вызов, когда были на улице Карбышева, путь от улицы Карбышева до магазина «Лента» занял 20 минут, а от «Ленты» до Новых Салмачей — 30 минут. Если дорога была бы хорошего качества и без пробок, возможно, они смогли бы спасти жизнь человека», — сообщают пользователи.

Свое видение ситуации «Реальному времени» изложил Минздрав Татарстана. По заявлению ведомства, пробка сыграла не последнюю роль в ситуации, но проблема была не только в ней. Оказалось, что изначально медиков неправильно сориентировали:

«Вызывающие сообщили месторасположение — поселок Куюки, где указанного магазина не оказалось. Диспетчер повторно связался с вызывающими, уточнил адрес», — сообщили нам, добавив, что все разговоры с диспетчерами записаны.

В Минздраве Татарстана просят граждан правильно сообщать месторасположение при вызове бригады, чтобы впредь подобных трагических инцидентов не случалось.

Жители Салмачей привлекали внимание к проблеме пробок и более нестандартными способами: еще в 2017 году их обыграли в пародии на популярный тогда трек «Тает лед». Скриншот видео

«Бутылочное горлышко» в Салмачах

Пробки на въезде в Салмачах стали уже притчей во языцех — уже примерно с 6.30 утра автомобилисты поселка оказываются в заторах, где проводят порой по несколько часов. Ситуация связана с узкой дорогой, которая к тому же находится в отвратительном состоянии. На это жители поселка неоднократно обращали внимание через «Народный контроль», а кое-кто начал ремонтировать дороги за свой счет. В январе в мэрии Казани анализировали эти жалобы и пообещали починить дорогу уже летом этого года.

Впрочем, жители привлекали внимание к проблеме пробок и более нестандартными способами: еще в 2017 году их обыграли в пародии на популярный тогда трек «Тает лед». С тех пор мало что изменилось. А совсем недавно, в феврале этого года, пробкам в Салмачах удивлялся в своем «Инстаграме» популярный певец Элвин Грей.



Александр Артемьев