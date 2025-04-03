В Татарстане началось противопожарное обустройство лесов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовало обустройство лесов с целью предотвращения лесных пожаров. Специалисты Минлесхоза республики активно занимаются реализацией мероприятий в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В этом году планируется создать 2,3 тыс. км новых минерализованных полос, которые помогут остановить распространение огня. Также будет проведен уход за уже существующими полосами общей протяженностью 4,8 тыс. км.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Кроме этого, в республике запланировано строительство и реконструкция дорог для противопожарных нужд. Дороги будут иметь протяженность 111,3 километра и 426,5 километра соответственно.

Важной частью работ станет благоустройство зон отдыха для граждан, находящихся в лесах. Будут установлены информационные стенды и аншлаги, которые помогут повысить осведомленность о правилах пожарной безопасности.

Напомним, что в Татарстане планируют начать пожароопасный сезон с 15 апреля. Согласно документу, в список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, вошли 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ. В перечень также включены Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга.

Анастасия Фартыгина