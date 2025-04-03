Группа Linkin Park подала заявку на новый товарный знак в России

Фото: Максим Платонов

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Заявка была подана 1 апреля 2025 года из США и охватывает три класса международной классификации товаров и услуг.

Согласно информации от Роспатента, новый товарный знак будет использоваться для продажи музыкальных произведений, одежды и проведения концертов. Это свидетельствует о намерении группы не только обновить визуальный стиль, но и расширить свои коммерческие возможности.

скриншот из видео на Youtube

Напомним, что Linkin Park была основана в 1996 году и за свою карьеру успела завоевать множество наград, включая две премии «Грэмми». Группа выпустила семь студийных альбомов, общий тираж которых превысил 70 миллионов экземпляров. Их музыка продолжает вдохновлять поклонников по всему миру.

В 2017 году группа пережила трагическую утрату: солист Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. В сентябре 2024 года Linkin Park объявила о возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг.

Анастасия Фартыгина