«Единая Россия» выдвинет Рустама Минниханова кандидатом на пост раиса Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана, секретарь политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин объявил о намерении партии предложить действующего руководителя республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность раиса Татарстана на предстоящих выборах.

Заявление было сделано во время заседания райсовета в городе Арске.

— В этом году предстоят выборы раиса Татарстана и свыше 7,5 тысячи депутатов представительных органов в муниципалитетах. Надо избрать достойных людей депутатами, поддержать кандидатуру, которую мы предложим от партии «Единая Россия» на должность высшего должностного лица нашей республики. Опережая, могу сказать, что многие обращаются, чтобы вновь поддержать кандидатуру Минниханова Рустама Нургалиевича, — отметил Фарид Мухаметшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что выборы раиса Татарстана запланированы на 14 сентября и пройдут в единый день голосования.

Матвей Гавриков